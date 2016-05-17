Важкоатлетка Ірина Деха отримала нагороду найкращої спортменки місяця в Україні

В Олімпійському домі тріумфаторка спортивного місяця разом зі своїм особистим наставником – найкращим тренером квітня Євгеном Шиловим з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали нагороди – дипломи, статуетки та грошові премії.

На чемпіонаті Європи в Норвегії Ірина у ваговій категорії до 75 кілограмів здобула звання абсолютної чемпіонки Старого Світу, виборовши всі три «золота»: ривок – 115 кг, поштовх – 135 кг. За підсумками двох вправ вона з загальною піднятою вагою у 250 кілограмів на цілих 8 кілограмів обійшла найближчу суперницю.

«Ця чудова перемога стала закономірним результатом кропіткої роботи, великої самовідданості улюбленій справі нашої спортсменки. Ірина дуже працьовита дівчина й впевнено крокує до своєї найзаповітнішої мрії. Переконаний, що з такою самовіддачею та відповідальністю, з якими вона підходить до своєї роботи, їй вдасться досягнути найвищих результатів», - сказав під час нагородження керманич НОК.

Сергій Бубка відзначив, що вже через 80 днів в бразильському Ріо-де-Жанейро стартують Олімпійські ігри.

«На сьогоднішній день 156 українських спортсменів вибороли заповітні путівки на найголовніший старт чотириріччя. В активі наших важкоатлетів 7 ліцензій. Дуже приємно, що наші представники важкої атлетики продовжують радувати гарними виступами на найпрестижніших міжнародних стартах», - додав президент НОК.

Він привітав з визнанням Євгена Шилова, подякувавши талановитому наставнику за виховання нашої чемпіонки та неоцінений внесок у розвиток важкої атлетики на Харківщині та Україні загалом.

«Хочу висловити щирі слова вдячності тренерському складу збірної України з важкої атлетики та усій команді Федерації важкої атлетики України на чолі з Олександром Герегою та Іваном Чорноногом. З кожним днем ви робите величезний вклад у розвиток українського спорту, популяризацію важкої атлетики, виховання нових чемпіонів та розбудову спортивної інфраструктури в нашій країні», - сказав Сергій Бубка.

Він також подякував Всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству «Колос» та особисто його голові Олександру Мендусю за сприяння у підготовці новоспеченої чемпіонки Європи з важкої атлетики Ірини Дехи.