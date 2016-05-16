Серб Джоковіч поступився у фіналі тенісного турніру в Римі
00:30, 16 травня 2016Інше
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Переможцем Italian Open став британець Енді Маррей.
Reuters
Сербський тенісист Новак Джоковіч, який займає перше місце в рейтингу ATP, поступився британцю Енді Маррею у фіналі турніру Internazionali BNL d'italia (Italian Open) з призовим фондом в 4,3 мільйона євро.
Маррей виграв матч у двох сетах - 6:3, 6:3.
Для Маррея цей титул став першим з серпня минулого року. Крім того, британець всього втретє виграв турнір з грунтовим покриттям.
Як повідомляв УНІАН, у жіночому турнірі Italian Open перемогу здобула Серена Вільямс.
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