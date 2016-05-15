Гімнасти Верняєв та Радивілов завоювали п'ять золотих медалей на етапі Кубка світу у Болгарії

У Варні завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, в рамках якого українець Олег Верняєв завоював три золоті та одну срібну медалі, а Ігор Радівілов - два золота, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні у фіналі вправи на брусах Верняєв показав резуьтат 15.833 бали та став переможцем. А напередодні він завоював одразу три нагороди. У вільних вправах українець показав результат 15.400 (золото), на коні - 15.533 (золото), а на кільцях - 15.367 (срібло). Також, у вправі на кільцях, Радивілов показав результат 15,467 (золото).

Крім того, сьогодні в опорному стрибку Ігор Радивілов показав результат 15,283 (золото).

Етап Кубка світу у Варні проходив 13-15 травня.