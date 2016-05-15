Американська тенісистка Серена Вільямс завоювала 70-й титул у кар'єрі
17:47, 15 травня 2016Інше
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У фіналі турніру в Римі Вільямс обіграла співвітчизницю Медісон Кіз.
Reuters
Американська тенісистка Серена Вільямс стала чемпіонкою тенісного турніру в Римі Internazionali BNL d'italia (Italian Open) з призовим фондом в 2,399 мільйона євро.
У фіналі вона у двох сетах обіграла іншу представницю США Медісон Кіз - 7:6 (5), 6:3.
Вигравши цей турнір, Вільямс завоювала свій 70-й титул в кар'єрі і стала абсолютною рекордсменкою серед граючих нині тенісисток за кількістю трофеїв на ґрунті. Таких перемог в її колекції тепер 13.
Як повідомляв УНІАН, українка Леся Цуренко вибула з Italian Open на стадії другого етапу. Катерина Бондаренко і Еліна Світоліна не змогли подолати перший раунд турніру.
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