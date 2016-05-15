Американська тенісистка Серена Вільямс завоювала 70-й титул у кар'єрі

Американська тенісистка Серена Вільямс стала чемпіонкою тенісного турніру в Римі Internazionali BNL d'italia (Italian Open) з призовим фондом в 2,399 мільйона євро.

У фіналі вона у двох сетах обіграла іншу представницю США Медісон Кіз - 7:6 (5), 6:3.

Вигравши цей турнір, Вільямс завоювала свій 70-й титул в кар'єрі і стала абсолютною рекордсменкою серед граючих нині тенісисток за кількістю трофеїв на ґрунті. Таких перемог в її колекції тепер 13.

Як повідомляв УНІАН, українка Леся Цуренко вибула з Italian Open на стадії другого етапу. Катерина Бондаренко і Еліна Світоліна не змогли подолати перший раунд турніру.