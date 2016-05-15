Стаховський виграв тенісний турнір серії "челленджер" в Південній Кореї

У Сеулі відбувся фінальний матч тенісного турніру "Lecoq Seoul Open Challenger" (призовий фонд - $100 тис.) в якому перемогу здобув українець Сергій Стаховський, повідомляє Великий теніс України.

У вирішальному матчі наш спортсмен здолав Лу Яньсюня (Тайвань) 4-6 6-3 7-6 (7).

У матчі за титул "Lecoq Seoul Open Challenger" українець вперше обіграв Лу Яньсюня (остання їхня зустріч відбулася ще в 2009 році в кваліфікації Мастерса в Цинциннаті і закінчилася перемогою представника Тайваню).

Фінал тривав 2 години 34 хвилини, а в середині третьої партії був перерваний через дощ. Сергію вдалося відіграти 7 матчболов. Крім того, 3 з 12 брейкпоінтів виграв Яньсюнь і 3 з 9 - Стаховський. В активі нашого тенісиста 13 ейсів при 6 подвійних помилках.

Зазначимо, що для Сергія це перший титул у 2016 році. Менше місяця тому українець відновив виступи в АТР-турі після паузи, пов'язаної з травмою спини.

Перемога в Сеулі дозволить Стаховському з нового тижня повернутися в топ-100 рейтингу АТР і забезпечить потрапляння в основну сітку Вімблдону.