Прокопчук і Долгов стали чемпіонами Європи у стрибках у воду

У Лондоні завершилися змагання в синхронних стрибках у воду з 10-метрової платформи в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де перемогу здобули українці Юлія Прокопчук і Максим Долгов, повідомляє офіційний сайт змагань.

За свої п'ять стрибків дует отримав від суддів загальну суму балів 323,7.

Українці на 5.46 бали випередили дует з Великобританії і на 16,02 пункту бронзових призерів спортсменів з Росії.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 15 нагород - 4 золота, 8 срібних та 3 бронзові медалі. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-1-3), але випереджаючи команду Великобританії (2-4-2).

За загальною кількістю нагород українці займають 1-е місце - 15 нагород.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.