Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Китаї

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала найсильнішою на етапі Кубка світу в турнірі шаблісток, який проходить у Фошані (Китай), повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації фехтування.

Зокрема, у вирішальних боях українка спочатку здолала американку Маріель Загуніс у півфіналі (15:13), а у вирішальному фінальному поєдинку зломила опір Кім Джіен з Південної Кореї (15:11).

Це друга перемога українки на етапі Кубка світу сезону 2015/16. Раніше вона перемагала на турнірі у Бельгії в лютому.

Крім того, українка завоювала срібну медаль на 2-му етапі нинішнього сезону, що пройшов у жовтні 2015-го у Франції.