Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Китаї
17:05, 14 травня 2016Інше
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Українка була найсильнішою на змаганнях у Фошані.
Ольга Харлан виграла етап Кубка світу в Китаї / noc-ukr.org
Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала найсильнішою на етапі Кубка світу в турнірі шаблісток, який проходить у Фошані (Китай), повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації фехтування.
Зокрема, у вирішальних боях українка спочатку здолала американку Маріель Загуніс у півфіналі (15:13), а у вирішальному фінальному поєдинку зломила опір Кім Джіен з Південної Кореї (15:11).
Це друга перемога українки на етапі Кубка світу сезону 2015/16. Раніше вона перемагала на турнірі у Бельгії в лютому.
Крім того, українка завоювала срібну медаль на 2-му етапі нинішнього сезону, що пройшов у жовтні 2015-го у Франції.
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