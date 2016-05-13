Українці Кваша і Горшковозов завоювали бронзу в стрибках у воду на чемпіонаті Європи

У Лондоні завершилися змагання зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна у чоловіків в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де бронзову медаль завоювали українці Ілля Кваша та Олександр Горшковозов, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш дует за шість стрибків отримав від суддів сумарну оцінку 439.86 бали, відставши від переможця на 16.95 пункту.

Чемпіоном Європи в цій дисципліні став дует з Великобританії, срібло на рахунку спортсменів Росії.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 14 нагород - 3 золота, 8 срібних та 3 бронзові медалі. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-1-2), але випереджаючи команду Великобританії (2-3-2).

За загальною кількістю нагород українці займають 1-е місце - 14 нагород.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.