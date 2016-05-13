Стрибунка у воду Прокопчук принесла збірній України друге за день золото чемпіонату Європи

У Лондоні завершилися змагання у стрибках у воду з 10-метрової вишки у жінок в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де українка Юлія Прокопчук завоювала золоту медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

За свої п'ять стрибків українка отримала сумарну оцінку в 385.90 бали.

Прокопчук випередила Тонію Кауч з Великобританії на 33.2 бали, а співвітчизниця Кауч Джорджія Вард завоювала бронзу - 60.85 бали відставання.

Ще одна українка Ганна Красношлик з результатом 284.3 бали (відставання 101.6) посіла 10-е місце.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 13 нагород - 3 золота, 8 срібних медалей та 2 бронзові нагороди. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-0-2), але випереджаючи команду Німеччини (2-0-0).

За загальною кількістю нагород українці ділять 1-е місце з господарями ЧЄ британцями.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.