Екс-керівник антидопінгової лабораторії: Підміни проб атлетів в Сочі здійснювала ціла група осіб, в тому числі співробітники ФСБ

Екс-глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков розкрив подробиці процесу підміни проб російських спортсменів під час Олімпійських ігор Сочі-2014, повідомляє Новая газета з посиланням на New York Times.

Кожен спортсмен напередодні Ігор здає на допінг-тест сечу. Сеча ця розділяється на дві проби: А і B. Проба А розкривається негайно. Проба B зберігається 10 років. Пляшечки для здачі сечі виробляє спеціальна швейцарська компанія Berlinger, і вони зроблені так, що розкрити їх, не пошкодивши кришки з нанесеним на неї унікальним номером — неможливо, повідомляє видання.

За словами пана Родченкова, підготовка до перемоги в Сочі почалася ще восени 2013 року. Тоді в лабораторії РУСАДА з'явився офіцер ФСБ, уважно вивчив антидопінгові процедури. Особливу увагу він приділив пляшечкам Berlinger, а точніше — металевим колечка з зубчиками, які і обжимають горлечко пляшки після того, як кришка замкнена. Він зібрав сотні кришечок і кілець. Як саме було вирішено це складне інженерне завдання, Григорій Родченков, за його словами, не знав, але за кілька тижнів до Олімпіади скромні організатори перемоги з ФСБ показали йому використану пляшечку з акуратно розкритою і неушкодженою кришечкою (Родченков не підозрював, що таке можливо).

Вже під час Олімпіади, в Антидопінговій лабораторії в Сочі (де працювало більше 100 чоловік), в кімнаті де зберігалися зразки, була вирізана дірочка. Днем її закривала шафка з ДСП, а після півночі, коли в кімнаті нікого не було, шафку відсували, а Родченков, змінивши білий халат на російську спортивну форму, піднімався в кімнату, яка офіційно значилася коморою. Ця комора була перетворена в підпільну лабораторію.

Кожен вечір Родченков отримував, за його словами, з міністерства папір зі списком спортсменів, чиї проби підлягали заміні. При цьому, тести на допінг завжди анонімні: лікарі в лабораторії не повинні знати, чию саме сечу вони аналізують, і щоб вирішити цю проблему, спортсмени, за словами Родченкова, фотографували код на пляшечці і пересилали їх SMS кому слід.

Родченков і його люди вилучали пляшечки через дірку в стіні і передавали ФСБ-шнику, який переносив їх у сусідню будівлю. За кілька годин пляшечка поверталася відкритою, з непошкодженою одноразовою кришкою. Компрометуючу сечу виливали, пляшечку промивали, дезінфікували... і наповнювали сечею, взятою у потрібного атлета кілька місяців тому, до вживання їм допінгу.

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До речі, допінг російським спортсменам також постачав Родченков, це був його власний винахід: три анаболічних стероїди, метенолон, тренболон і оксаландрон, розчинених у віскі з розрахунку 1 мг стероїдної суміші на 1 мілілітр віскі. Чоловіків поїли Chivas, жінок — Martini.

Після закінчення Ігор Олімпійський комітет і WADA подякували Родченкову за чудову організацію. У відповідному звіті WADA назвав Сочі «важливою віхою в еволюції Олімпійської антидопінгової програми». Родченков також був нагороджений російським орденом Дружби.

Цікава причина, по якій Родченков розговорився: після того, як в листопаді 2015-го WADA звинуватило Москву в систематичних маніпуляціях з пробами, Родченкова змусили піти з посади, а двоє його колег раптово померли. Родченков не став чекати, поки його знайдуть в номері готелю з передсмертною запискою, і поїхав до Лос-Анджелеса. Там він зараз і консультує американського журналіста на ім'я Фогель, чий документальний фільм про махінації з допінгом в російському спорті буде показаний у вересні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що екс-глава антидопінгової лабораторії звинуватив російських чемпіонів Сочі-2014 в прийомі допінг-коктейлю з трьох компонентів.

На Олімпіаді в Сочі збірна Росії завоювала 33 медалі і посіла перше місце в загальнокомандному заліку.