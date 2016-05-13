Українські синхроністки стали чемпіонками Європи в довільній програмі

У Лондоні завершилися командні змагання (довільна програма) в синхронному плаванні в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де перемогу здобула збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда отримала за свій виступ від суддів 94 бали.

Українки виступали у складі Ганна Волошина, Лоліта Ананасова, Дар'я Юшко, Олена Гречихина, Ольга Золотарьова, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Сабада і Катерина Садурська.

Друге місце і срібні медалі на рахунку збірної Італії (2.7667 бали відставання від переможниць), третє - у команди Іспанії (4.3333).

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 12 нагород - 2 золота (Іллі Кваші в стрибках у воду з метрового трампліну і команди синхроністок), 8 срібних медалей та 2 бронзові в стрибках та синхронному плаванні. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-0-2), але випереджаючи команду Німеччини (2-0-0).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.