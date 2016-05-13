Організатори Race Horizon Park 2016 відроджують "олімпійське кільце" у Києві

Саме по цій історичній трасі пройде перший день велогонки і завдяки цьому буде відремонтовано дорожнє полотно по кільцю, повідомили УНІАН в Оргкомітеті змагань.

У 2016 році перша з трьох одноденних велогонок Race Horizon Park — HORIZON PARK RACE FOR PEACE — пройде по так званому «олімпійському кільцю», збудованому як перед Олімпійськими іграми 1980 року між смт. Чабанами, селами Вітою-Поштовою та Кругликом (160 км).

«Останні роки ми розпочинали нашу велогонку в Голосіївському районі. Але зазвичай у цей день (27 травня) в школах проходять останні дзвоники, а також повноцінний робочий день, тому трафік у Голосіївському районі був завжди дуже щільним. Ми вирішили, що містяни не повинні відчувати незручності, тому перенесли маршрут за місто — в район Одеської траси та смт. Чабани. Окремо варто відзначити, що частина траси пройде по так званому «олімпійському кільцю», збудованому перед Олімпійськими іграми, і це для нас як організаторів, важлива частина відродження історичних пам’яток спортивного Києва», — анонсує голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Програма найпрестижнішої української велогонки Race Horizon Park-2016 передбачає міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе: Horizon Park Race for Peace (27 травня), Horizon Park Race Maidan (28 травня) і Horizon Park Classic (29 травня).

На сьогодні до участі зареєструвалось 33 команди з 22 країн світу. Серію міжнародних велогонок Race Horizon Park 2016 буде обслуговувати комісар з Нідерландів Мартін Брюйн — один із найдосвідченіших і титулованих суддів Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).