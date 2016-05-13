Українки завоювали срібну медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи

Лоліта Ананасова та Ганна Волошина отримали від суддів за свій виступ оцінку 91.7249 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки відстали від переможців змагань - дуету з Росії Наталя Іщенко та Світлана Ромашина, на 3.4651 бали.

Бронзова медаль у Лінди Черутті і Констанци Ферро з Італії.

Також в ранковій частині програми були розіграні нагороди в технічній програмі серед змішаних пар, де представники України Катерина Резник і Антон Тимофєєв зайняли 4-е місце серед 4-х пар учасників змагань. Чемпіонами та призерами стали відповідно дуети з Росії, Італії та Іспанії.

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Змагання з синхронного плавання в рамках чемпіонату Європи завершаться сьогодні ввечері, коли останній комплект медалей розіграють команди.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 11 нагород - золото Іллі Кваші в стрибках у воду з метрового трампліну, 8 срібних медалей та 2 бронзові в стрибках та синхронному плаванні. Команда посідає 3-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-0-2) і Німеччини (2-0-0).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.