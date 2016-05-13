Українки завоювали срібну медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи
У Лондоні завершилися змагання в синхронному плаванні серед дуетів у технічній програмі в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де українки завоювали срібну медаль.
Лоліта Ананасова та Ганна Волошина отримали від суддів за свій виступ оцінку 91.7249 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українки відстали від переможців змагань - дуету з Росії Наталя Іщенко та Світлана Ромашина, на 3.4651 бали.
Бронзова медаль у Лінди Черутті і Констанци Ферро з Італії.
Також в ранковій частині програми були розіграні нагороди в технічній програмі серед змішаних пар, де представники України Катерина Резник і Антон Тимофєєв зайняли 4-е місце серед 4-х пар учасників змагань. Чемпіонами та призерами стали відповідно дуети з Росії, Італії та Іспанії.
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Змагання з синхронного плавання в рамках чемпіонату Європи завершаться сьогодні ввечері, коли останній комплект медалей розіграють команди.
Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 11 нагород - золото Іллі Кваші в стрибках у воду з метрового трампліну, 8 срібних медалей та 2 бронзові в стрибках та синхронному плаванні. Команда посідає 3-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-0-2) і Німеччини (2-0-0).
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.