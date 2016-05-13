Кремль назвав "наклепом перебіжчика" слова про допінг російських спортсменів на Іграх у Сочі

У Кремлі назвали "наклепом перебіжчика" інтерв'ю колишнього керівника московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про нібито існуючий допінг у російських спортсменів на Олімпіаді в Сочі в 2014 році, повідомляє ТАСС.

"Вони (слова Родченкова) виглядають як абсолютно голослівні твердження, бо вони не ґрунтуються на скільки-небудь заслуговуючих довіри даних, не підкріплені якоюсь аргументацією", - заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його оцінкою, "це виглядає як наклеп перебіжчика, щось типу цього". "Я б не став довіряти таким голослівним звинуваченням", - підкреслив представник Кремля.

Пєсков підкреслив, що в Кремлі солідарні з оцінкою міністра спорту Віталія Мутко щодо публікації в The New York Times про нібито існуючий допінгу російських спортсменів на Олімпіаді в Сочі в 2014 році.

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"Ні", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на питання журналістів, чи змінилося ставлення керівництва країни до Мутко після публікації. "Тут, навпаки, я закликаю керуватися тією оцінкою інтерв'ю, яку дав міністр Мутко, швидше ми приєднуємося до його точки зору", - заявив представник Кремля.

На питання, які докази вживання допінгу російськими спортсменами можна вважати достатніми, Пєсков відповів: "Які-небудь". "За відсутності хоч якихось доказів це (інтерв'ю Родченкова) виглядає саме так, як я сказав", - упевнений він.

На прохання оцінити перспективи російських спортсменів до літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, представник Кремля порадив звертатися до Мутко. "Він відповідає за спорт, він міністр спорту, у нього зараз багато турбот - йде підготовка до чемпіонату світу з футболу в Росії в 2018 році), йде підготовка до Ріо. Сподіваємося, що все буде добре", - зазначив представник Кремля.