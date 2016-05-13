Три українських борця не поїдуть на Олімпіаду в Ріо через допінг

Допінг-проби двох українських борців вільного стилю – Андрія Квятковського (65 кг), Алена Засєєва (125 кг) та представниці України у жіночій боротьбі - Оксани Гергель (58 кг) дали позитивний результат на мельдоний, повідомляє Xsport з посиланням на United World Wrestling.

Допінг-проби, які зафіксували невелику концентрацію мельдонію в організмі спортсменів, були взяті в рамках олімпійських кваліфікаційних турнірів. Всього на вживанні мельдонію попалися сім борців - троє з України.

Таким чином, результати українських борців були анульовані, а Міжнародна федерація, в свою чергу, прийняла рішення про перерозподіл ліцензій.

Оксана Гергель - чемпіонка світу 2015 року і срібний призер чемпіонату Європи 2016 року у вазі 60 кг, але на Олімпійські Ігри була відібрана у ваговій категорії 58 кг

Супертяж Ален Засєєв вигравав срібло чемпіонату світу 2013 і чемпіонату Європи-2013, а також бронзу Євро-2016.

За неперевіреною інформацією, для самих спортсменів і для керівництва збірної новина про мельдоній стала великою несподіванкою. В українську Федерацію на кінець робочого дня четверга ще навіть не прийшло повідомлення про проби, і тим більше, проби В не розкривалися.

Керівництво Міжнародної Федерації боротьби - виду спорту, який нещодавно на час навіть виключали з програми Олімпійських Ігор через корупцію попереднього керівництва - дуже жорстко ставиться до допінгу, і, зокрема, східноєвропейського мельдонію. Спортсменів дискваліфікують за найменшу провину навіть незважаючи на те, що WADA нещодавно видала амністію для деяких випадків застосування мельдонію через те, що не було чіткої інформації щодо термінів виведення речовини з організму.