Екс-глава антидопінгової лабораторії звинуватив російських чемпіонів Сочі-2014 в прийомі допінг-коктейлю з трьох компонентів

Колишній глава московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков звинуватив олімпійських чемпіонів Сочі лижника Олександра Легкова, бобслеїста Олександра Зубкова і скелетониста Олександра Третьякова у вживанні коктейлю з трьох заборонених речовин, повідомляє Lenta.ru з посиланням на New York Times.

За словами екс-чиновника, спеціальний модифікований допінг, складений з трьох компонентів приймали також хокеїстки зі збірної Росії. Після здачі проб їх підміняли на «чисті», взяті раніше. Як зазначив співрозмовник американського видання, Родченков сам особисто розробляв «коктейль» і займався підміною аналізів. Всього допінг, за його словами, вживали мінімум 15 медалістів ОІ-2014.

«Люди відзначали перемоги олімпійських чемпіонів, а ми в цей час сходили з розуму і міняли проби з сечею. Ми були готові до цього. У нас був досвід і знання. Лабораторія була оснащена усім необхідним. Все працювало як швейцарський годинник. Уявляєте, як влаштований олімпійський спорт», — заявив чиновник.

Ніяких фактичних доказів вживання допінгу російськими спортсменами Родченков не навів.

За інформацією New York Times, заборонені препарати приймали також 14 членів збірної Росії з лижних гонок та два бобслеїста національної команди, які завоювали золоті медалі.

Міністр спорту Росії Віталій Мутко назвав слова Родченкова абсурдом. «Я вірю цим хлопцям, це видатні спортсмени, звинувачення абсурдні. Коктейлі? Дурість. Вони входять в міжнародний пул тестування. Вони були під контролем до, під час і після Олімпіади. Звинувачення на їх адресу абсолютно безпідставні. Ми вивчимо цю статтю і подивимося, як відреагувати», — наводить слова міністра ТАСС.

Родченков в 2011 році був звинувачений у поширенні допінгу, але не поніс покарання. За словами колишнього функціонера, він був «прощений», так як зіграв вирішальну роль в успіху на Олімпіаді в Сочі, де збірна Росії посіла перше місце в медальному заліку.

В активі російської команди за підсумками Олімпійських ігор в Сочі виявилося 33 медалі: 13 золотих, 11 срібних і дев'ять бронзових.

У листопаді 2015 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) призупинило роботу московської антидопінгової лабораторії, після чого її голова Родченков подав у відставку і переїхав в США.