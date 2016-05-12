Українець Кваша став бронзовим призером чемпіонату Європи зі стрибків у воду

У Лондоні (Великобританія) завершилися змагання зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна у чоловіків в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де бронзову медаль завоював українець Ілля Кваша, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен за шість своїх стрибків отримав загальну суму балів 463.85, відставши від переможця на 34,05 балів. Чемпіоном Європи у цьому виді програми став Євген Кузнєцов з Россі, срібним призером - Джек Лоу з Великобританії.

Для Кваші ця медаль стала другою на нинішньому європейській першості.

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Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 9 нагород - золото Іллі Кваші в стрибках у воду, 7 срібних медалей та 1 бронзова в стрибках та синхронному плаванні. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (8-0-2), але випереджаючи команду Італії (1-4-5).

Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.