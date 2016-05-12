Українки завоювали ще дві срібні медалі чемпіонату Європи з синхронного плавання

У Лондоні (Великобританія) завершилися змагання чемпіонату Європи з синхронного плавання у двох видах програми, де українки завоювали срібні нагороди.

У технічній програмі солісток Ганна Волошина набрала 90.7289 бали, відставши від переможниці Світлани Ромашиної з Росії на 3.1576 бали. Третє місце і бронзова медаль на рахунку Лінди Черруті з Італії.

У свою чергу, у комбінації в командних змаганнях збірна України набрала 93.4333 бали, відставши від команди Росії на 3.0667 пункту. Третє місце також на рахунку команди Італії. Українки виступали у складі Ганна Волошина, Лоліта Ананасова, Дар'я Юшко, Олена Гречихина, Ольга Золотарьова, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Сабада і Катерина Садурская.

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Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 8 нагород - золото Іллі Кваші в стрибках у воду і 7 срібних медалей у стрибках та синхронному плаванні. Команда займає 2-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (7-0-2), але випереджаючи команду Італії (1-4-5).

Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду), проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.