Український дует у синхронному плаванні завоював срібло чемпіонату Європи

Наші спортсменки за свій виступ отримали 93.3333 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки відстали від дуету з Росії на 3.5667 бали.

Третє місце посіли спортсменки Італії.

Таким чином, на рахунку збірної України вже три "срібла" у синхронному плаванні. Раніше Волошина і Ананасова завоювали срібло в командніх змаганнях (в технічній програмі) і Волошина - в турнірі солісток. Також команда завоювала золото і два срібла в стрибках у воду.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 1 золото і 5 срібних медалей. Команда йде на 2-му місці в загальному заліку слідом за збірною Росії (4-0-0), випереджаючи Німеччину, Італію, Угорщину, Великобританію та Австрію. За загальною кількістю нагород - шість - українці йдуть на 1-му місці.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.