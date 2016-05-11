Українка Цуренко програла у другому колі тенісного турніру в Римі

Матч завершився з рахунком 2-6 4-6, повідомляє Великий теніс України.

У стартовій партії українка першою отримала шанс на брейк, коли в третьому геймі у Цуренко була можливість вийти вперед. Але швейцарка врятувала очко, а потім сама з першого ж брейкпоінту виграла гейм суперниці. До рахунку 5-2 спортсменки дійшли без особливої боротьби. А потім п'ять брейкпоінтів українка відіграла в дев'ятому геймі. З шостої спроби Бачінські все-таки зробила другий брейк і виграла сет.

Наступну партію швейцарка також почала з брейка, але у відповідь гейм на подачі суперниці Цуренко виграла. Бачинські знову вийшла вперед, реалізуючи чергові брейкпоінти, але і на цей раз втримати перевагу їй не вдалося: 3-3. У восьмому геймі Тимеа скористалася прихованим матчболом і вийшла подавати на перемогу за рахунку 5-3. Цуренко відповіла третім брейком (5-4), але вже на своїй подачі у боротьбі поступилася суперниці - 4:6.

Поєдинок тривав 1 годину і 18 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби на турнірі в Римі вибула краща українська тенісистка згідно рейтингу WTA Катерина Бондаренко