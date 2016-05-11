Українець Кваша став чемпіоном Європи зі стрибків у воду

Наш спортсмен за підсумками шести стрибків набрав загальну суму 439.7 бали.

Італієць Джованні Точчи відстав від переможця на 25.4 бали, а австрієць Костянтин Блаха - на 37.15. Ще один представник України Олег Колодій зупинився в кроці від п'єдесталу пошани - 49.05 бали відставання від чемпіона і підсумкове 4-е місце.

У той же час, у жіночих синхронних стрибках з платформи український дует Ганна Красношлык - Влада Таценко завоювали срібні нагороди, відставши від переможниць з Німеччини лише на 1.74 бали.

Раніше, в командних змаганнях український дует Юлія Прокопчук - Олександр Горшковозов з результатом 396.4 балів зайняв 2-е місце. Від дуету переможців з Росії українці відстали на 16.9 бали.

Як повідомляв УНІАН, раніше в змаганнях з синхронного плавання українки завоювали "срібло" в командному турнірі у технічній програмі, а Ганна Волошина стала срібним призером у турнірі солісток. В обох дисциплінах перемогу здобули представниці Росії.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 1 золото та 4 срібла. Команда йде на 2-му місці в загальному заліку слідом за збірною Росії (3-0-0), випереджаючи Німеччину, Італія, Угорщини, Великобританії та Австрії. За загальною кількістю нагород - п'ять - українці йдуть на 1-му місці.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.