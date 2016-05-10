Українка Волошина завоювала срібло чемпіонату Європи з синхронного плавання

У Лондоні завершилися змагання солісток в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи в Лондоні, де друге місце і срібну медаль завоювала українка Ганна Волошина, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка отримала за свій виступ від журі 93,4 бали, відставши від росіянки Наталії Іщенко рівно на 3 бали. Третьою стала представниця Італії Лінда Черруті (90,4333).

Раніше, в перший день змагань, українки завоювали "срібло" в командному турнірі в технічній програмі. Чемпіонками Європи у цьому виді також стали представниці Росії.

Змагання з синхронного плавання на Чемпіонаті Європи в Лондоні проходять з 9 по 13 травня.