Українка Волошина завоювала срібло чемпіонату Європи з синхронного плавання
21:18, 10 травня 2016Інше
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Наша спортсменка поступилася лише росіянці Іщенко.
Ганна Волошина завоювала срібло ЧЄ-2016 / sport.bigmir.net
У Лондоні завершилися змагання солісток в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи в Лондоні, де друге місце і срібну медаль завоювала українка Ганна Волошина, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка отримала за свій виступ від журі 93,4 бали, відставши від росіянки Наталії Іщенко рівно на 3 бали. Третьою стала представниця Італії Лінда Черруті (90,4333).
Раніше, в перший день змагань, українки завоювали "срібло" в командному турнірі в технічній програмі. Чемпіонками Європи у цьому виді також стали представниці Росії.
Змагання з синхронного плавання на Чемпіонаті Європи в Лондоні проходять з 9 по 13 травня.
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