Українка Цуренко виграла стартовий матч тенісного турніру в Римі

Леся Цуренко виграла стартовий матч на турнірі в Римі у Юлії Гергес / sapronov-tennis.org

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у друге коло престижного турніру Internazionali BNL d'italia (призовий фонд - понад $2.7 млн), обігравши в першому матчі Юлію Гергес з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1:6, 7:6, 6:3 на користь українки, повідомляє офіційний сайт змагань.

У Цуренко зовсім не заладилася гра на початку, коли вона менш ніж за півгодини програла стартовий сет - 1:6. Наша спортсменка зуміла взяти лише один гейм, при цьому, діючи вкрай неефективно як на своїй подачі, так і в геймах на подачі суперниці.

Тим не менш, у другій партії наша спортсменка зуміла вирівняти гру, а на тай-брейку, програючи по ходу з різницею в два м'ячі (0:2, 2:4), переломити хід гри на свою користь - 7:5. Після цього, у вирішальній партії, психологічна перевага вже була на боці Цуренко, яка зуміла впевнено завершити сет і матч в цілому на свою користь.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби на турнірі в Римі вибула лідер серед українських тенісисток в світовому рейтингу Катерина Бондаренко. Таким чином, Цуренко стала єдиною представницею країни, хто продовжить боротьбу на турнірі в столиці Італії.