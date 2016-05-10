Визначилася трійка призерів чемпіонату української жіночої волейбольної Суперліги
«Хімік» став 6-разовим чемпіоном України, «Орбіта» вперше з 2004 року срібним призером, а «Сєвєродончанка» вчетверте в своєї історії – «бронзова».
За підсумками чемпіонату України з волейболу сезона 2015/16 переможцем знову став «Хімік» (Южне), «Орбіта» (Запоріжжя) вперше з 2004 року срібним призером, а «Сєвєродончанка» (Северодонецьк) вчетверте в своєї історії – «бронзова», повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.
«Хімік» переміг «Сєвєродончанку» в заключному матчі чемпіонату Україна-2015/16. Друга партія стала рекордною для нинішнього сезону, і за сумою набраних очок і за тривалістю.
Нагадаємо, що волейбольна команда Одеського припортового заводу завоювала шостий поспіль чемпіонський титул.
Єдина волейболістка, яка завоювала з всі шість чемпіонських титулів - Катерина Кальченко. Сергій Голотов в десятий раз привів команду, яку очолював, до звання найсильнішої в країні: шість разів – «Круг», чотири – «Хімік».
Лауреатами в індивідуальних номінаціях нинішньої першості стали:
MVP чемпіонату – Ганна ЛІСЄЄНКОВА («Сєвєродончанка»)
Кращий нападник – Тетяна КОЗЛОВА («Хімік»)
Кращий блокуючий – Діана КАРПЕЦЬ («Галичанка»)
Кращий зв’язуючий – Ольга СКРИПАК («Орбіта»)
Кращий ліберо – Аліна СТЕПАНЧУК («Хімік»)