Визначилася трійка призерів чемпіонату української жіночої волейбольної Суперліги

За підсумками чемпіонату України з волейболу сезона 2015/16 переможцем знову став «Хімік» (Южне), «Орбіта» (Запоріжжя) вперше з 2004 року срібним призером, а «Сєвєродончанка» (Северодонецьк) вчетверте в своєї історії – «бронзова», повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

«Хімік» переміг «Сєвєродончанку» в заключному матчі чемпіонату Україна-2015/16. Друга партія стала рекордною для нинішнього сезону, і за сумою набраних очок і за тривалістю.

Нагадаємо, що волейбольна команда Одеського припортового заводу завоювала шостий поспіль чемпіонський титул.

Єдина волейболістка, яка завоювала з всі шість чемпіонських титулів - Катерина Кальченко. Сергій Голотов в десятий раз привів команду, яку очолював, до звання найсильнішої в країні: шість разів – «Круг», чотири – «Хімік».

Лауреатами в індивідуальних номінаціях нинішньої першості стали:

MVP чемпіонату – Ганна ЛІСЄЄНКОВА («Сєвєродончанка»)

Кращий нападник – Тетяна КОЗЛОВА («Хімік»)

Кращий блокуючий – Діана КАРПЕЦЬ («Галичанка»)

Кращий зв’язуючий – Ольга СКРИПАК («Орбіта»)

Кращий ліберо – Аліна СТЕПАНЧУК («Хімік»)