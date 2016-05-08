Українка виграла "золото" на престижному турнірі з художньої гімнастики у Франції (відео)

Ганна Різатдінова стала володаркою золотої медалі на турнірі у французькому місті Корбей-Ессон, повідомляє zn.ua.

Українка виступила краще конкуренток в індивідуальному багатоборстві. Результат Різатдинової (74,165) дозволив їй посісти перше місце, а "срібло" і "бронза" дісталися азербайджанці Марії Дурунді (70,516) та Олені Болотіній (70,232) з Білорусі відповідно.

Українська грація впевнено виграла всі чотири види багатоборства - булави, обруч, стрічку і м'яч.

Сьогодні, 8 травня, відбудуться чотири індивідуальних фіналу, в кожному з яких побореться за нагороду Різатдінова.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Різатдінова здобула дві золоті медалі на етапі Кубка світу в Італії.