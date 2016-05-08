Українка виграла "золото" на престижному турнірі з художньої гімнастики у Франції (відео)
12:44, 08 травня 2016Інше
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Анна Різатдінова виступила краще конкуренток в індивідуальному багатоборстві.
Ганна Різатдінова виграла "золото" у Франції / ukraine-rg.com.ua
Ганна Різатдінова стала володаркою золотої медалі на турнірі у французькому місті Корбей-Ессон, повідомляє zn.ua.
Українка виступила краще конкуренток в індивідуальному багатоборстві. Результат Різатдинової (74,165) дозволив їй посісти перше місце, а "срібло" і "бронза" дісталися азербайджанці Марії Дурунді (70,516) та Олені Болотіній (70,232) з Білорусі відповідно.
Українська грація впевнено виграла всі чотири види багатоборства - булави, обруч, стрічку і м'яч.
Сьогодні, 8 травня, відбудуться чотири індивідуальних фіналу, в кожному з яких побореться за нагороду Різатдінова.
Як повідомляв УНІАН, у квітні Різатдінова здобула дві золоті медалі на етапі Кубка світу в Італії.
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