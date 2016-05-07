"Галатасарай" має намір провести переговори з Луческу

Турецький "Галатасарай" має намір провести переговори з головним тренером донецького "Шахтаря" Мірчею Луческу про підписання контракту, повідомляє Sabah.

Президент турецького клубу Дурсун Озбек зв'язувався з румунським фахівцем напереродні матчів з "Севільєю", але тоді Луческу попросив перенести переговори. Після закінчення матчів румунський фахівець погодився на зустріч.

Як повідомляв УНІАН, раніше син Мірчі Луческу Разван прогнозував, що його батько залишить "Шахтар" після закінчення нинішнього сезону.