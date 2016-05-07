Американський телеканал покаже фільм про російський допінг на Олімпіаді в Сочі

Про це йдеться в анонсі документального фільму, який повинен вийти 8 травня на американському телеканалі CBS News, передає Росбалт. Про прийом російськими спортсменами стероїдів розповів колишній співробітник Антидопінгового агентства Росії Віталій Степанов. За його словами, екс-керівник московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков розповідав про те, що до приховування фактів вживання допінгу спортсменами причетні російські спецслужби.

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Крім того, у Григорія Родченкова нібито є "список Сочі" з іменами російських спортсменів, які вживали стероїди. Як мінімум четверо з них виграли золото на Олімпіаді-2014.

В грудні 2014 року німецький телеканал ARD показав документальний фільм, в якому розповідалося про систематичне застосування допінгу в Росії. Головними дійовими особами фільму стали Віталій Степанов і його дружина легкоатлетка Юлія Степанова.

Даний фільм і ще дві стрічки ARD спричинили розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). За підсумками доповіді незалежної комісії WADA Антидопінгове агентство Росії було визнане не відповідним кодексу WADA, а ліцензія Московського антидопінгового центру була анульована.