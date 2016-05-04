4 червня у Києві пройде Олімпійський день

До дня заснування МОК (23 червня 1894 року) в усьому світі в рамках Олімпійського дня проходитимуть різноманітні акції та заходи, повідомляє прес-служба НОК України.

Як завжди Національний олімпійський комітет України готує власну цікаву програму. Цьогорічний «Олімпійський день на шляху до Ріо», який відбуватиметься незадовго до старту Ігор ХХХІ Олімпіади в Бразилії, відбудеться на території НСК «Олімпійський» у Києві.

На всіх учасників чекатимуть традиційні легкоатлетичні забіги, оновлена зарядка під бразильські мотиви від призерки Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анни Безсонової, конкурси, вікторини, зустрічі з Олімпійськими чемпіонами та медалістами Ігор, а ще олімпійські подарунки і багато позитиву й гарного настрою.

Подібні культурно-спортивні заходи пройдуть по всій країні і охоплять всі регіони України: обласні центри, міста, селища та невеличкі сели.

Олімпійський день – це родинне свято спорту, де кожен знайде собі заняття до душі та зможе відчути себе справжнім олімпійцем.