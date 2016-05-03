Долгополов не зміг вийти до третього раунду тенісного турніру в Мадриді

Український тенісист Олександр Долгополов не зміг вийти до третього раунду престижного турніру Madrid Open з призовим фондом в 4,8 мільйона євро.

У другому раунді змагань киянин у трьох сетах поступився канадцю Мілошу Раонічу, який входить в Топ-10 світового рейтингу ATP - 3:6 7:6 (3), 2:6.

Долгополов був останнім представником України на турнірі. Раніше Мадрид залишили Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.