Долгополов не зміг вийти до третього раунду тенісного турніру в Мадриді
22:27, 03 травня 2016Інше
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Український тенісист програв представнику Канади Мілошу Раонічу.
Долгополов залишає Мадрид / Pablo Сacheda
Український тенісист Олександр Долгополов не зміг вийти до третього раунду престижного турніру Madrid Open з призовим фондом в 4,8 мільйона євро.
У другому раунді змагань киянин у трьох сетах поступився канадцю Мілошу Раонічу, який входить в Топ-10 світового рейтингу ATP - 3:6 7:6 (3), 2:6.
Долгополов був останнім представником України на турнірі. Раніше Мадрид залишили Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.
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