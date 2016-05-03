П`ять українських шахісток підвищилися в рейтингу ФІДЕ

Згідно нього серед чоловіків Україна представлена 8 гросмейстерами, а в жіночій частині – 6. І якраз наші шахові представниці продемонстрували спільний ривок вгору, на відміну від представників чоловічої команди, повідомляє Спортивний комітет України.

До Топ-3 повернулася Марія Музичук (3-я, 2561). У топ-20 в цьому місяці входить і Наталя Жукова (19-а, 2489). Анна Ушеніна піднімається на три сходинки (37-а, 2450). Інна Гапоненко долає вгору майже десять пунктів (54-а, 2415). А Тетяна Василевич трохи віддалилася від лінії вильоту з топ-100 (93-я, 2367). Єдиною, хто незмінно залишився на своєму місці, є Анна Музичук (6-а, 2555).

У наших чоловіків спостерігається регрес в позиціях. З вісьмох українських гросмейстерів шестеро втратили місця в рейтингу ФІДЕ. Це Руслан Пономарьов (35-й, 2715), Василь Іванчук (36-й, 2710), Антон Коробов (66-й, 2674), Олександр Арещенко (79-й, 2667), Олександр Моісеєнко (83-й, 2663) і Захар Єфіменко (99-й, 2656). Найвідчутніше падіння було в Коробова, мінус 24 місця, та Єфіменко, мінус19 позицій. Найвище серед українців розташований Павло Ельянов, який незмінно другий місяць поспіль посідає 12-у сходинку. Лише Юрію Криворучку вдалося піднятися на одне місце (48-й, 2691).

Першими номерами у топ-100 світу в жінок і чоловіків залишаються Хоу Іфань (Китай, 2663) і Магнус Карлсен (Норвегія, 2851).

До сотні найсильніших юнаків входять Ілля Нижник та Олександр Бортник. А у дівчат ми представлені одразу п’ятьма гравцями: Юлією Осьмак, Наталією Буксою, Марією Танцюрою, Оленою Мартинковою та Іриною Барчук.