Українська тенісистка Світоліна вилетіла з престижного турніру в Мадриді
21:39, 02 травня 2016Інше
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Еліна Світоліна зазнала своєї дев'ятої поразки в сезоні.
Світоліна покинула турнір у Мадриді / Christopher Levy
Українська тенісистка Еліна Світоліна залишила турнір у Мадриді з призовим фондом в 4,771,360 євро.
У другому раунді змагань вона програла у двох сетах матч австралійці Дар'ї Гавриловій - 2:6, 6:7 (4).
Як повідомляв УНІАН, раніше цей турнір залишила інша представниця України Леся Цуренко.
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