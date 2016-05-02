Українська тенісистка Світоліна вилетіла з престижного турніру в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна залишила турнір у Мадриді з призовим фондом в 4,771,360 євро.

У другому раунді змагань вона програла у двох сетах матч австралійці Дар'ї Гавриловій - 2:6, 6:7 (4).

Як повідомляв УНІАН, раніше цей турнір залишила інша представниця України Леся Цуренко.