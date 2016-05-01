Український шашист Анікєєв став чемпіоном світу, збірна України - чемпіон в командному заліку

Чемпіоном світу у швидкій грі (рапід) став міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв,бронзовим призером - міжнародний гросмейстер з Дніпропетровська Артем Іванов, повідомляє офіційний сайт змагань. У командному заліку збірна України випередила команди Росії та Сенегалу.

На шляху до золотої медалі Анікєєв обіграв трьох міжнародних гросмейстерів - Валнериса з Латвії, Самба з Сенегалу і Булатова з Білорусі. У підсумку Анікєєв на одне очко випередив одного з найтитулованіших спортменів світу, міжнародного гросмейстера Олександра Шварцмана з Росії.

У Анікєєва 13 очок, Шварцмана і Іванова - по 12. Шварцман виявився вище у турнірній таблиці за додатковими показниками.

Ще один представник України Денис Шкатула увійшов в десятку найсильніших, зайнявши підсумкове 9 місце.

В жіночому командному турнірі 2-е місце у збірної України - Вікторія Мотричко і Ольга Балтажі. Вони зайняли в особистому турнірі 5-6 місця. Перші чотири місця посіли росіянки, а збірна Росії здобула перемогу в командному заліку.