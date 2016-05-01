Цуренко програла російській тенісистці на великому турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти у другий раунд грунтового турніру в Мадриді з призовим фондом в 4,8 мільйона доларів.

У першому раунді 26-річна українка поступилася росіянці Анастасії Павлюченковій. Рахунок по сетах - 2:6, 1:6.

Таким чином, у жіночому турнірі залишилася лише одна представниця України - Еліна Світоліна. Вчора вона у трьох сетах обіграла бельгійку Яніну Вікмайєр (4:6, 6:3, 6:4) і наступний матч проведе завтра.