Цуренко програла російській тенісистці на великому турнірі в Мадриді
14:01, 01 травня 2016Інше
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Українка не змогла подолати перший раунд змагань.
Цуренко вибула з боротьби / btu.org.ua
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти у другий раунд грунтового турніру в Мадриді з призовим фондом в 4,8 мільйона доларів.
У першому раунді 26-річна українка поступилася росіянці Анастасії Павлюченковій. Рахунок по сетах - 2:6, 1:6.
Таким чином, у жіночому турнірі залишилася лише одна представниця України - Еліна Світоліна. Вчора вона у трьох сетах обіграла бельгійку Яніну Вікмайєр (4:6, 6:3, 6:4) і наступний матч проведе завтра.
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