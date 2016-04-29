Чемпіонка Європи з важкої атлетки Деха визнана найкращою спортсменкою квітня в Україні

Її особистий наставник Євген Шилов отримав звання найкращого тренера квітня, повідомляє прес-служба НОК України.

На європейській першості в Норвегії 19-річна спортсменка з Харкова продемонструвала блискучий результат. У ваговій категорії до 75 кг українка впевнено здобула звання абсолютної чемпіонки Старого Світу, виборовши всі три «золота».

У ривку Ірина здолала 115 кг, у поштовху українка показала результат у 135 кг. За підсумками двох вправ наша важкоатлетка з загальною піднятою вагою у 250 кг на цілих 8 кілограмів обійшла представницю Франції, яка посіла друге місце.

Відзначимо, що для Ірини це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.