Чемпіонка Європи з важкої атлетки Деха визнана найкращою спортсменкою квітня в Україні
13:17, 29 квітня 2016Інше
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За підсумками квітня Національний олімпійський комітет України найкращою спортсменкою місяця в нашій країні визнав чемпіонку Європи з важкої атлетики Ірину Деху.
Деха вперше отримала звання кращої спортсменки України / noc-ukr.org
Її особистий наставник Євген Шилов отримав звання найкращого тренера квітня, повідомляє прес-служба НОК України.
На європейській першості в Норвегії 19-річна спортсменка з Харкова продемонструвала блискучий результат. У ваговій категорії до 75 кг українка впевнено здобула звання абсолютної чемпіонки Старого Світу, виборовши всі три «золота».
У ривку Ірина здолала 115 кг, у поштовху українка показала результат у 135 кг. За підсумками двох вправ наша важкоатлетка з загальною піднятою вагою у 250 кг на цілих 8 кілограмів обійшла представницю Франції, яка посіла друге місце.
Відзначимо, що для Ірини це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.
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