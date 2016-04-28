Нацбанк України презентував монети до Олімпійських ігор-2016

Монети презентували Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, заступник голови НБУ Яків Смолій, призерка Олімпійських ігор з важкої атлетики Юлія Калина, чемпіонка Європи з важкої атлетики Юлія Паратова та художник–автор ескізу Володимир Таран, повідомляє прес-служба НОК України.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла найвищої проби Ag 925, її маса в чистоті – 31,1 г. Тираж монети – до 3 500 штук. Вона оздоблена кольоровим тамподруком. Коштує срібна монета з футляром 971 гривну.

Монету номіналом 2 гривні виготовлено з нейзильберу тиражем 30 000 штук. На ній також присутній тамподрук. Вартість монети – 30 гривень.

На аверсі монет розміщено зображення бухти Гуанабара, на вході до якої височить гора Цукрова Голова, що слугує візитівкою міста Ріо-де-Жанейро, на тлі бухти – стилізований напис Ріо-де-Жанейро, рік карбування монети 2016 та номінал. На реверсі монет на тлі абрису статуї Ісуса Христа на горі Корковадо в Ріо-де-Жанейро зображено хвилясту зелену стрічку (використано тамподрук), на якій – піктограми, що символізують різні види спорту, під нею на хвилястих лініях – знак Національного олімпійського комітету України (використано тамподрук).

Над створенням монет працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а також скульптори Володимир Атаманчук та Святослав Іваненко.

«Олімпійські ігри – це дійсно унікальна подія, яка об’єднує і привертає увагу мільярдів людей Планети. Національний олімпійський комітет спільно з Міністерством молоді і спорту та партнерами прагнуть долучити до цієї події якнайбільше наших співвітчизників. Для цього ми робимо різні кроки, готуючи спеціальну сувенірну та пам’ятну атрибутику. Дуже приємно, що у співпраці з Національним банком України ми продовжуємо традицію виготовляти спеціальні монети з нагоди участі нашої країни в Олімпійських іграх. Експерти НОК протягом тривалого часу брали активну участь у розробці дизайну, і я впевнений, що щасливі їх володарі не будуть поспішати витрачати їх. Безперечно, монети не лише стануть чудовим подарунком для нумізматів та любителів спорту, а їх випуск сприятиме також популяризації Олімпійських ігор і олімпійського руху», - наголосив Сергій Бубка.

«Щиро вдячні Національному банкові за таку ініціативу, яка безумовно порадує наших олімпійців. Завдяки нашим спортсменам і тренерам, Україна продовжує входити у 20-ку найбільш потужних спортивних держав світу. Наші спортивні досягнення є однією з головних візитівок України і ця монета є зайвим цьому підтвердженням. Українські спортсмени дуже наполегливо та відповідально готуються до Олімпіади у Ріо-де-Жанейро та продовжують завойовувати ліцензії. На сьогоднішній день маємо вже 151 путівку на найважливіші змагання чотириріччя. Але це ще не все, адже ліцензійні змагання продовжуватимуться до червня», - зазначив Ігор Жданов.

«Випуск монет присвячений важливій події у світовому спортивному житті – Іграм XXХI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро і стануть першими подібними змаганнями в Південній Америці, – зауважив заступник голови правління НБУ Яків Смолій. – Я переконаний, що українські спортсмени з гідністю представлять нашу державу на цих міжнародних змаганнях, адже історія олімпійського руху в Україні налічує понад півстоліття і з кожним роком олімпійські результати наших спортсменів лише зростали».

Придбати пам’ятні монети можна у регіональних підрозділах Національного банку України та банках-дистриб’юторах.