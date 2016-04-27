Марченко виграв перший матч на тенісному турнірі у Стамбулі

У Стамбулі (Туреччина) завершився матч першого кола тенісного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Open (категорія: ATP World Tour 250), в якому українець Ілля Марченко обіграв Максимо Гонсалеса з Аргентини з рахунком 6:3, 3:6, 6:1, повідомляє Великий теніс України.

Аргентинець першим в цьому матчі вийшов вперед (2-1). Марченко зумів не тільки відразу зробити зворотний брейк, але і виграти ще один гейм на подачі суперника. Зав'язалася боротьба за восьмий гейм і у нашого тенісиста було три сетболи на подачі Гонсалеса. Ще два шанси завершити партію українець втратив у своєму геймі. Проте, з шостого сетболу Ілля все-таки забирає сет у свій актив.

Більше 20 хвилин тривали два перших гейми наступної партії. Вісім разів був рахунок "рівно" і три брейкпоинта на подачі Марченко. Аргентинцеві не вдається вийти вперед: 1-1. Суперники обмінюються брейками (2-2), а потім з рахунку 3-3 наступні три очки забирає Гонсалес.

У вирішальній партії Марченко віддав аргентинцеві лише один гейм, отримавши тим самим майже за дві з половиною години путівку у другий раунд.

Наступним суперником другої ракетки України на турнірі в Стамбулі буде Дамір Джумхур. Це буде перший очний поєдинок тенісистів.

TEB BNP Paribas Istanbul Open проходить з 25 квітня по 1 травня.