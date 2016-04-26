Ольга Харлан поїде на Олімпіаду в Ріо разом з мамою

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поїде на Ігри-2016 в Ріо разом зі своєю мамою Іриною, повідомляє прес-служба НОК України.

«Я щаслива, що моя мама буде підтримувати мене на одному з найголовніших у моїй кар’єрі старті. Я завжди беру приклад з неї, - відзначає чемпіонка. - Пам’ятаю, як у мене не було фінансової можливості відвідувати тренування, але моя мама завзято і наполегливо працювала заради того, щоб я могла йти до своєї мети. Вона сильна людина. Дякую, мамо!».

У свою чергу, Ірина Харлан, яка вже була на Олімпіаді-2012, зазначила: "Мені дуже сподобалось на попередній Олімпіаді у Лондоні. Чого очікую від Ріо-де-Жанейро? Звісно хочеться бути присутньою на усіх змаганнях за участю моєї доньки й подивитись церемонію відкриття Олімпійських ігор», - поділилась Ірина Харлан.

Також мама чемпіонки відзначила, що завжди важко дивитись бої Ольги незалежно чи бачиш їх наживо, чи слідкуєш за телевізійною або он-лайн трансляцією. "Це чудова можливість бути ближчою до своєї дитини у такий відповідальний момент", - зауважує Ірина.

"Я впевнена, що присутність мами на трибунах мені дуже допоможе, хоча знаю, що вона за мене страшенно переживає. Зараз ще триває підготовка до Ігор, але головне для нас усіх бути разом і бути командою, тоді ми обов’язково привеземо з Ріо медаль", - прокоментувала Ольга.

Як повідомляв УНІАН, Ігри XXXI Олімпіади відбуватимуться з 5 по 21 серпня 2016 року у Ріо-де-Жанейро.