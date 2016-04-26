Україна претендує на отримання двох ліцензій на Олімпіаду у велоспорті-маунтенбайку

У Києві завершилися міжнародні змагання з маунтенбайку Kyiv Capital MTB, де завдяки велогонкам Kyiv Capital MTB-1 і Kyiv Capital MTB-2 українська жіноча збірна за сумою очок впевнено випереджає найближчих суперниць команду Росії у відборі на Олімпіаду 2016, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

«До міжнародної велогонки з маунтенбайку Bucovina MTB Cup в Чернівцях, Росія була в таблиці на восьмому місці, а Україна — на дев'ятому. Потім ми помінялись місцями, а після змагань у Києві ми закріпили результат. Практично це означає, що Україна зможе претендувати на отримання двох ліцензій на Олімпіаду замість однієї у категорії маунтенбайк серед жінок», — пояснив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Відбір на Олімпіаду тривав протягом двох років і закінчиться 22 травня.

Велогонка Kyiv Capital MTB проводилася відповідно на гірських велосипедах (клас 2) в олімпійській дисципліні «крос-кантрі» (ХСО) згідно з Правилами Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Трійку призерів змагань склали Ірина Попова (Україна, BPS MTB TEAM), Наталя Кромпець (Україна, ISD MTB TEAM), та Анна Коновалова (Росія, FORMAT-UDMURTIA).

Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро відбудуться з 5 по 21 серпня.