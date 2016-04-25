Долгополов і Марченко піднялися в світовому тенісному рейтингу

Асоціація тенісистів-професіоналів і Жіноча тенісна асоціація в понеділок оновили рейтинги, згідно яким українці Олександр Долгоплов та Ілля Марченко піднялися на дві сходинки вгору, а Еліна Світоліна залишилася на колишній позиції.

У чоловічому рейтингу АТР Долгополов піднявся з 30-го на 28-е місце (1330 очок), а Марченко - з 70-го на 68-ме (749). У Топ-10 рейтингу відбулася одна зміна. Місцями помінялися Томаш Бердих з Чехії (8) і іспанець Давид Феррер (9). Лідерами як і раніше є серб Новак Джокович, британець Енді Маррей, швейцарці Роджер Федерер і Станіслас Ваврінка, а також іспанець Рафаель Надаль.

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У жіночому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася на 17-му місці (2700 очок), а Леся Цуренко олустилась з 43-го на 44-е місце (1194). В групі лідерів також відбулася одна зміна. Місцями помінялися Петра Квітова з Чехії (6) і румунка Симона Халеп (7). П'ятірку кращих гравців світу становлять Серена Вільямс (США), Агнешка Радванська (Польща), Анжеліка Кербер (Німеччина), Гарбін Мугуруза (Іспанія) і Вікторія Азаренко (Білорусь).