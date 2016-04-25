Київська міжнародна велогонка Race Horizon Park збере рекордну кількість участників

Міжнародна велогонка Race Horizon Park 2016, яка вп`яте відбудеться в столиці України, збере нинішнього року близько 180 гонщиків, серед яких будуть зірки світового велоспорту, повідомили УНІАН в оргкомітеті змагань.

«До велогонки ще більше місяця, а ми вже реєструємо рекордний пелотон. Географія команд-учасників Race Horizon Park поширилась майже на всі континенти. Цього року близько 180 велогонщиків з різних країн світу пролетять вулицями столиці на шаленій швидкості, виборюючи перемогу в змаганнях. Цього року очки, які здобудуть гонщики, дозволять їм відібратися на участь в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Велоспорт — один з найбільш вражаючих видів спорту. І ми дуже раді, що українці зможуть насолодитися цим видовищем і побачити світових зірок-велогонщиків», — зазначає президент Федерації велосипедного спорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park Олександр Башенко.

Серед учасників цього року Україна прийматиме Алекса Расмуссена, представника датської команди Team coloQuick. Він має титули олімпійського чемпіона (Пекін, 2008 рік) і чемпіона світу з велоспорту на треку 2015 року (скретч), але досягнув успіху й у шосейному велоспорті. Так, у 2007 році спортсмен виграв Чемпіонат Данії з шосейного велоспорту.

Не меншу конкуренцію складе і засновник та велогонщик румунської команди Tusnad Cycling Team Едуард-Кароль Новак. Професійний велогонщик і чемпіон Літніх Паралімпійських ігор в Лондоні 2012 року, де в індивідуальній гонці переслідування на треку (4 км) він став переможцем. Цікаво, що свій шлях у спорті Новак починав як ковзаняр, але в 1996 році в аварії втратив ногу і перейшов в велоспорт. Зараз їздить з протезом.

Також серед учасників вперше на Race Horizon Park 2016 виступить команда проконтинентального рівня — Team Roth зі Швейцарії.

Щодо повного командного складу Race Horizon Park 2016, на сьогодні до участі заявились 25 команд, із 21 країни світу.

«Дуже важливо, коли виступають не лише українці, а й приїжджають європейські команди. Чим більше, тим краще. Потім вони повертаються до себе на батьківщину, розповідають іншим про київську гонку. Багато країн починають з маленьких гонок, а потім розвиваються, запрошують все більше команд. Це природньо, це розвиток. Не можна зациклюватися тільки на Чемпіонаті України, Кубку України. Тим більше, що всі три гонки проводяться в Києві та передмісті. Звичайно, дехто буде незадоволений, що дороги перекриті. Але це все ж реклама для країни та велоспорту. Вони побачать яскравих велогонщиків, самі відчують увесь цей драйв від перегонів. І можливо, хтось зупинитися, задумається і вирішить і собі придбати велосипед. Мовляв, нічого собі, яка в них швидкість, може і я буду на роботу на велосипеді їздити?» — говорить про перспективи велоруху найтитулованіший український велогонщик та учасник минулорічної Race Horizon Park у складі збірної України Ярослав Попович.

Race Horizon Park-2016 відбудеться 27-29 травня у Києві.