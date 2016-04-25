Луцький стадіон "Авангард" отримав II категорію ІААФ та право проводити чемпіонати Європи

Президент Національного олімпійського комітету України, перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) Сергій Бубка вручив керівництву луцького стадіону «Авангард» сертифікат ІАФФ ІІ категорії, що дозволяє проводити змагання рівня чемпіонату Європи, повідомляє прес-служба НОК України.

Разом з заступником голови обласної ради Олександром Товстанюком, президентом Федерації легкої атлетики України Ігорем Гоцулом, президентом Федерації легкої атлетики Волинської області Володимиром Рудюком і чемпіоном світу з легкої атлетики Іваном Гешком Бубка також взяв участь у відкритті міжнародної легкоатлетичної зустрічі юнацьких збірних (U-18) України, Білорусі та Туреччини. Збірна України виграла цю зустріч, набравши 190 балів. У атлетів Білорусі - 149 очки, Туреччини - 86.

Ці старти – перші міжнародні змагання з легкої атлетики, які проведені в Україні за останні три роки (перерва була пов’язана з напруженою ситуацією в нашій країні), а також перші змагання подібного рівня на відреконструйованій минулоріч головній спортивній арені Волині.

«Я вражений побаченим. Це добре оснащений стадіон для проведення тренувань та змагань, який відповідає всім сучасним європейським стандартам. Мені хочеться бачити такий підхід й в інших регіонах України, щоб і в інших обласних центрах з’являлися такі спортивні арени», - наголосив Сергій Бубка.

Окрім того, під час візиту до Луцьку, Бубка відзначив що 12 представників Волинської області вже здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро. Це є рекордною кількістю для регіону за усі роки Незалежності. Очільник НОК подякував керівникам обласної влади за підтримку спорту, зокрема за розбудову спортивної інфраструктуру як для спорту вищих досягнень, так і масового спорту, встановлення і виплату спортсменам і тренерам стипендій, преміальних за перемоги на міжнародних змаганнях та програму покращення соціально-побутових умов для провідних атлетів області.

«Волинь – це спортивний край. Імена призера Олімпійських ігор дзюдоїста Руслана Машуренка, чемпіонок світу з боротьби Юлії Ткач і Оксани Гергель, призерки чемпіонату світу з велоспорту Яни Беломоіної та інших знані не тільки в Україні, а й в усьому світі. Важливо, щоб ці традиції продовжувались та збагачувались, виховуючи на прикладах яскравих спортивних героїв молоде покоління – здорову і сильну українську націю», - підкреслив Бубка.

Під час зустрічей було також наголошено на важливості реалізації соціальних проектів, спрямованих на розвиток спорту і популяризацію здорового способу життя, зокрема, обговорено результати впровадження програми «Спорт вищих досягнень», що втілюється в життя благодійним фондом «Тільки разом», засновником якого є Ігор Палиця.

Сергій Бубка взяв участь в засіданні Виконкому Волинського обласного відділення, очолюваного Романом Карпюком, наголосивши на необхідності постійного підвищення ефективності роботи.