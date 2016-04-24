Надаль вдев'яте виграв тенісний турнір у Барселоні

Іспанський тенісист Рафаель Надаль став дев'ятиразовим чемпіоном престижного турніру в Барселоні, призовий фонд якого цього року склав 2,428,355 євро.

У фінальному поєдинку Надаль обіграв японця Кей Нісікорі у двох сетах - 6:4, 7:5.

Зустріч була примітною тим, що в попередні 11 років лише Надаль і Нісікорі вигравали цей турнір. Японець ставав чемпіоном Барселони в останні два роки, а перед цим вісім разів поспіль тут перемагав Надаль.

Цей тріумф став 49-м титулом для Надаля на грунтовому покритті.

Як повідомляв УНІАН, українець Олександр Долгополов залишив турнір в Барселоні на чвертьфінальному етапі. Киянин у двох сетах поступився Нісікорі.