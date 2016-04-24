Надаль вдев'яте виграв тенісний турнір у Барселоні
23:20, 24 квітня 2016Інше
148
Іспанець в черговий раз підтвердив своє прізвисько "Короля грунту".
REUTERS
Іспанський тенісист Рафаель Надаль став дев'ятиразовим чемпіоном престижного турніру в Барселоні, призовий фонд якого цього року склав 2,428,355 євро.
У фінальному поєдинку Надаль обіграв японця Кей Нісікорі у двох сетах - 6:4, 7:5.
Зустріч була примітною тим, що в попередні 11 років лише Надаль і Нісікорі вигравали цей турнір. Японець ставав чемпіоном Барселони в останні два роки, а перед цим вісім разів поспіль тут перемагав Надаль.
Цей тріумф став 49-м титулом для Надаля на грунтовому покритті.
Як повідомляв УНІАН, українець Олександр Долгополов залишив турнір в Барселоні на чвертьфінальному етапі. Киянин у двох сетах поступився Нісікорі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter