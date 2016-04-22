Українка вийшла у півфінал тенісного турніру в Стамбулі

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до півфіналу турніру в Стамбулі BNP Paribas Istanbul Cup, призовий фонд якого становить 226 750 доларів.

У чвертьфіналі українка обіграла у двох сетах представницю Латвії Анастасію Севастову - 6:2, 6:3.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 1/8 фіналу стамбульського турніру Катерина Козлова перемогла Кірстен Фліпкенс з Бельгії.

Відзначимо, що в минулому році переможницею Istanbul Cup в одиночному розряді стала українка Леся Цуренко, а в змаганні пар виграв дует українки Еліни Світоліної та росіянки Дар'ї Гаврилової.