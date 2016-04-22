Долгополов програв у чвертьфіналі тенісного турніру в Барселоні

Український тенісист Олександр Долгополов програв японцю Кеї Нісікорі у чвертьфіналі турніру Barcelona Open Banc Sabadell з призовим фондом в 2,428,355 євро.

Матч завершився у двох сетах - 5:7, 0:6.

Кей Нісікорі на даний момент є шостою ракеткою світу, Долгополов займає в рейтингу ATP 30-ю позицію.

Як повідомляв УНІАН, на шляху до чвертьфіналу Долгополов обіграв росіянина Карена Хачанова з рахунком 6:4, 7:5.