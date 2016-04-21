Українка Козлова вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Стамбулі, Бондаренко - програла в 1/8 фіналу

Матч завершився з рахунком 6-3 6-4, повідомляє Великий теніс України.

На три брейка Козлової у стартовій партії суперниця змогла відповісти тільки одним. В середині другого сету дівчата обмінялися геймами на подачі один одного. Боротьба зав'язалася в геймі Катерини за рахунку 4-4. Але до прихованих сетболів не дійшло і українка п'яте очко виграла. Тепер вже сама Козлова намагається зробити брейк, щоб завершити поєдинок. І їй це вдається - з другого матчболи Катерина Козлова залишає за бортом змагань четверту сіяну.

У чвертьфіналі наша тенісистка зустрінеться з представницею Латвії Анастасією Севастовою. Цей матч відкриє рахунок в їх особистому протистоянні.

В іншому чвертьфінальному матчі турніру в Стамбулі Катерина Бондаренко поступилася Христині Кучовій зі Словаччини - 3:6, 6:1, 5:7.