Долгополов обіграв росіянина і вийшов до чвертьфіналу тенісного турніру в Барселоні

У Барселоні (Іспанія) завершився матч третього раунду великого тенісного турніру Barcelona Open Banc Sabadell (категорія: ATP World Tour 500), в якому українець Олександр Долгополов обіграв Карена Хачанова з Росії, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 7-5 6-4

Вже на старті зустрічі тенісисти обмінялися брейками і по ходу партії мали шанси виграти гейм на подачі суперника ще раз. Вдалося це зробити Долгополову - брейкпоінти виявилися одночасно і сетболами. Другу нагоду вийти вперед по сетах українець використував.

Друга партія розвивалася зовсім за іншим сценарієм: один лише брейкпоінт був у Хачанова в третьому геймі, але Долгополов своє очко захищає. Гарантувавши собі як мінімум тайбрейк, Олександр отримує можливість завершити поєдинок на подачі Хачанова. З третього матчболу українець оформляє путівку в 1/4 фіналу.

Там нашого тенісиста чекає зустріч з чинним чемпіоном змагань Кей Нісікорі. Японець виграв всі чотири їхні попередні матчі, в тому числі і поєдинок цього сезону на Мастерсі в Майамі (6-2 6-2).

В паралельному матчі на іншому турнірі в Бухаресті (Румунія) Ілля Марченко програв Федеріко Дельбонісу (Аргентина) - 5:7, 2:6.