В Олімпії запалили вогонь Ігор-2016
13:34, 21 квітня 2016Інше
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Літні Олімпійські ігри пройдуть з 5 по 21 серпня в бразильському Ріо-де-Жанейро.
Reuters
У грецькій Олімпії відбулася церемонія запалювання вогню Ігор XXXI Олімпіади, повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.
Естафета олімпійського вогню відвідає 329 великих і малих міст в Бразилії. Полум'я буде подорожувати понад 20 тис. км по дорогах і 10 тис. миль повітрям навколо приймаючої країни. Естафету будуть здійснювати 12000 факелоносців, передаючи дух Олімпійських ігор у кожному розі п'ятої за величиною країни світу.
Дивіться також фотогалерею репетиції церемонії запалювання вогню Олімпіади.
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