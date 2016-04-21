В Олімпії запалили вогонь Ігор-2016

У грецькій Олімпії відбулася церемонія запалювання вогню Ігор XXXI Олімпіади, повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Естафета олімпійського вогню відвідає 329 великих і малих міст в Бразилії. Полум'я буде подорожувати понад 20 тис. км по дорогах і 10 тис. миль повітрям навколо приймаючої країни. Естафету будуть здійснювати 12000 факелоносців, передаючи дух Олімпійських ігор у кожному розі п'ятої за величиною країни світу.

Дивіться також фотогалерею репетиції церемонії запалювання вогню Олімпіади.