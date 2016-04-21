Костевич завоювала бронзу на етапі КС по стрільбі в Ріо-де-Жанейро: збірна України йде на першому місці в командному заліку

На майбутньому олімпійському стрільбищі в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) триває етап Кубку світу з кульової та стендової стрільби, де Олена Костевич завоювала бронзову медаль у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 м, а в командному заліку після восьми днів змагань збірна України посідає перше місце, повідомляє офіційний сайт IFFS.

Костевич посіла третє місце в "малому" фіналі, де була точнішою за німкеню Моніку Карш (8:6). Золото виграла болгарка Марія Гроздева, яка у фіналі була точніше китаянки Чжан Цзінцзін – 8:2.

В командному заліку (розіграно 9 комплектів нагород) на рахунку збірної України 2 золоті нагороди та 1 бронзова. Слідом йде команда Іспанії - 2 золота, а у Росії та Китаю, які ділять третє місце - по 1 золоту, 2 срібла та 1 бронзовій медалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі Костевич виграла золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м, а Олег Омельчук завоював золото у стрільбі з малокаліберного пістолета з відстані 50 метрів

Етап КС в Ріо-де-Жанейро триватиме до 25 квітня.