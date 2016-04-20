Українка Москвіна завоювала ліцензію Олімпіади-2016 у стрибках на батуті

У майбутній столиці Олімпійських ігор-2016 Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилася кваліфікація на турнір по стрибках на батуті, де українка Наталія Москвіна, посіла четверте місце.

Спортсменка набрала 52,810 бали і пройшла відбір, потрапивши в п'ятірку кращих спортсменок змагань.

Переможницею змагань стала китаянка Лю Ліньлінь (55,485), друге місце на рахунку росіянки Яни Павлової (54,160), третє – білоруски Тетяни Петрені (53,540).

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Москвіна стала 150-ю українською спортсменкою, яка завоювала путівку для участі в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро.