Українка Москвіна завоювала ліцензію Олімпіади-2016 у стрибках на батуті
14:51, 20 квітня 2016Інше
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Наша спортсменка посіла 4-е місце на кваліфікаційних змаганнях.
Москвіна завоювала 150-ю ліцензію для України у Ріо / noc-ukr.org
У майбутній столиці Олімпійських ігор-2016 Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилася кваліфікація на турнір по стрибках на батуті, де українка Наталія Москвіна, посіла четверте місце.
Спортсменка набрала 52,810 бали і пройшла відбір, потрапивши в п'ятірку кращих спортсменок змагань.
Переможницею змагань стала китаянка Лю Ліньлінь (55,485), друге місце на рахунку росіянки Яни Павлової (54,160), третє – білоруски Тетяни Петрені (53,540).
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Москвіна стала 150-ю українською спортсменкою, яка завоювала путівку для участі в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро.
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