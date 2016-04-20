Троє українських тенісистів вийшли у наступне коло турнірів АТР і WTA

Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла у друге коло турніру "TEB BNP Paribas Istanbul Cup", що проходить у Стамбулі (Туреччина), повідомляє Великий теніс України.

У матчі першого раунду вона обіграла Ольгу Говорцову (Білорусь) з рахунком 5-7 6-3 6-4. Матч проходив у приблизно рівній боротьбі, де у вирішальному сеті Бондаренко вдалося зробити "зайвий" брейк.

У свою чергу, на чоловічому турнірі в Барселоні (Іспанія) Олександру Долгополову знадобилося дві години, щоб здобути перемогу в другому раунді. Українець у напруженому матчі здолав Євгена Донського (Росія) 4-6 7-6 (9) 6-4.

Ще однією перемогою українських тенісистів, став виграш Іллі Марченка на турнірі в Бухаресті, де він був сильнішим ізраїльтянина Дуді Сели - 6-4 4-6 6-4.

Наступні свої матчі українці на всіх трьох турнірах проведуть у четвер, 21 квітня.